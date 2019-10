Claques do Sporting visaram Varandas e levaram forte assobiadela

A determinado momento da segunda parte do jogo com o V. Guimarães, com o marcador em 2-0, as claques entoaram um já habitual cântico de contestação a Frederico Varandas, o que levou à reação de praticamente toda a restante plateia de Alvalade, que respondeu com uma forte assobiadela. 'Silenciados' pelos restantes adeptos, os elementos das claques terminaram o momento de contestação.