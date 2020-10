Clássico entre Sporting e FC Porto terá novidades... atrás das balizas

O encontro desta noite entre Sporting e FC Porto, o jogo grande da jornada 4 da Liga NOS, marcará o primeiro clássico da temporada e também será palco do início de uma ligação entre o clube de Alvalade e a empresa '4YouSee Arenas', que dará uma nova vida aos painéis publicitários que estão colocados atrás de cada uma das balizas. A ideia, segundo o fundador e sócio da empresa, passa por aumentar o número de anúncios apresentados durante a partida, fomentar a receita do clube neste período de indefinição por conta do coronavírus e também dar alguma dinâmica e animação consoante a fase do encontro e o resultado do mesmo.





"Durante o jogo podemos contar uma história, onde inserimos a marca na história. Dependendo do resultado do jogo, o anúncio é um ou outro. A comunicação acompanha a história do jogo. Se a equipa estiver a ganhar, faremos uma comunicação, se estiver a perder ou a empatar, faremos outra. É uma tecnologia que está atenta às redes sociais para saber como as pessoas estão a interagir. Considera vários fatores para criar uma comunicação mais personalizada. As marcas serão vistas pela televisão agora por causa da pandemia e o próprio clube terá um aumento de receita com isso", explicou Joaquim Lopes, ao UOL Esporte.Na prática, esta é uma fórmula que tem como propósito diminuir o impacto da ausência do público nos estádios, o que naturalmente fez baixarem as receitas dos clubes, mas também mostrar aos adeptos que o clube não ficou parado. "Damos a possibilidade ao clube de ter uma receita adicional durante a pandemia. Houve algumas reduções, a maior delas é a falta de bilheteria durante a temporada. Foi muito bem aceite, porque eles [clube] querem, quando voltar o público, ter essa novidade para os adeptos. Não querem passar a impressão de que ficaram sentados, à espera que as coisas voltem ao normal".Com inspiração assumida naquilo que se faz nos Estados Unidos, Joaquim Lopes explicou como tudo se processará. "Temos o conceito de momentos premium do jogo, como golo, uma chamada do VAR, um intervalo. Podemos fazer ações para gerar uma ligação especial com a marca. Imaginem que o Sporting está a vencer o jogo. Um dos patrocinadores do jogo é uma companhia aérea. No momento do golo, por exemplo, ela pode trazer uma mensagem assim: 'A companhia X leva-te mais longe'. Aí, no golo do Sporting, ela oferece 10% de desconto para os adeptos comprarem a passagem. Conseguimos gerar uma conexão da marca com a história do jogo. Se a equipa estiver a perder, a marca pode optar por não aparecer ou colocar uma mensagem mais neutra", explicou.