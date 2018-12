Claude Puel admite saída de Adrien

Adrien não está satisfeito no Leicester e existe a grande possibilidade de deixar o clube no mercado de inverno. A SAD leonina está atenta ao processo, mas o regresso afigura-se complicado fruto do elevado vencimento que o jogador aufere em Inglaterra.

A situação do internacional português, de 29 anos, já foi comentada pelo treinador dos ‘foxes’, Claude Puel. "Eu não posso falar de ninguém em particular, mas na janela de transferências vamos ver algumas movimentações para dar minutos de competição a alguns jogadores. Temos de tomar decisões", esclareceu o técnico francês abrindo assim a porta de saída ao antigo capitão dos leões.

Apesar de o Leicester estar disponível a ceder o atleta, a prioridade será sempre dada a um clube que possa assumir integralmente o seu salário, o que não acontece com o Sporting. Contudo, se a situação se arrastar e não surgirem outros interessados, então sim, o negócio ainda poderá avançar. Em Leicester, na presente época, o médio ainda só foi utilizado em cinco partidas e, destas, três foram disputadas na Taça da Liga.

Com o meio-campo desfalcado devido às lesões de Battaglia e Wendel, Frederico Varandas está no mercado à procura de soluções e no topo das prioridades continua Stephen Eustáquio.