A ainda jornalista da TVI, Cláudia Lopes, irá integrar a partir de junho a estrutura de comunicação do Sporting.





Apesar do emblema leonino ainda não confirmar esta informação, Record está em condições de garantir que a apresentadora do programa 'Mais Futebol' irá ser integrada no Sporting Comunicação e Plataformas, estando ainda por revelar qual o nome do cargo que irá assumir.