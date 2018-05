A cláusula que consta no contrato dos jogadores não define o valor de uma eventual indemnização, caso os processos terminem nos tribunais, e venha a ser dada razão ao Sporting. Conforme Record já noticiou oportunamente, este valor será determinado pelo que consta no Código de Trabalho, e cada caso será analisado de forma individual tendo em conta um conjunto de variáveis como a idade do jogador, anos de contrato e o próprio valor de mercado. As cláusulas de rescisão são uma defesa para os clubes nas transferências, mas que não têm qualquer valor nestes processos. Convém acrescentar que o clube ainda pode alegar danos patrimoniais.