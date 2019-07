Brugge-Sporting, em direto

- O vice-campeão belga realizou quatro jogos de preparação na pré-temporada. Com uma diferença. Ganhou todos, diante de HSK Heist (9-1), Torhout (7-1), Heracles Almelo (1-0) e Union St. Gilloise (3-2).- Uma palavra para o Club Brugge, equipa sem grandes estrelas, em que os principais destaques são o médio internacional marroquino Sofyane Amrabat; e avançado Siebe Schrijvers, cujo nome chegou a ser ventilado para reforçar o Sporting neste mercado de verão.- A manter a estratégia definida nos primeiros três encontros de preparação da pré-temporada, Marcel Keizer deverá utilizar de início, frente ao Club Brugge, um onze próximo daquele que será o titular no arranque da temporada, frente ao Benfica, na Supertaça. Ou seja: Renan Ribeiro; Tiago Ilori, Luís Neto, Jérémy Mathieu e Cristián Borja; Idrissa Doumbia, Wendel e Bruno Fernandes; Raphinha, Luciano Vietto e Bas Dost.- Uma última nota para o facto de Matheus Pereira, cujo futuro poderá passar pelo futebol inglês, ter deixado de fazer parte das escolhas do técnico leonino, após ter participado sem grande êxito no estágio da Suíça; e de em Lisboa terem ficado Rafael Camacho, Ivanildo, Ristovski, Rosier e Battaglia, todos eles entregues ao departamento de performance do treino, com o objetivo de recuperarem os respetivos índices físicos.- Eis a lista completa de 23 jogadores convocadas por Keizer para o encontro de preparação frente aos vice-campeões belgas.Renan Ribeiro e Luís MaximianoTiago Ilori, Luís Neto, Jérémy Mathieu, Cristián Borja, Nuno Mendes, João Silva, Thierry Correia, Abdu Conté e Eduardo Quaresma.Eduardo Henrique, Bruno Fernandes, Miguel Luís, Wendel, Daniel Bragança e Idrissa Doumbia.Luciano Vietto, Raphinha, Gonzalo Plata, Luiz Phellype, Bas Dost e Jovane Cabral.- Neste particular, destaque para a chamada de João Silva, defesa-central da equipa de sub-23, que falhou o estágio na Suíça, mas terá agora oportunidade de tentar convencer o treinador holandês de todo o seu potencial.- Marcel Keizer convocou 23 jogadores para o embate com o conjunto belga, mantendo a aposta na artilharia pesada, com Bruno Fernandes e Bas Dost à cabeça, e inovando em alguns sectores da equipa.- O Sporting realiza esta quinta-feira, a partir das 19h30 portuguesas, o quarto encontro de preparação da pré-temporada. Frente ao Club Brugge, vice-campeão belga, que vai disputar a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. O encontro é uma espécie de compensação, acordada por Sousa Cintra, pela transferência, há cerca de um ano, de Abdoulay Diaby para Alvalade. Objetivo: somar a primeira vitória da pré-época, depois das derrotas com Rapperswil-Jona (1-2) e Estoril (0-1) e do empate perante o St. Gallen (2-2).