Clube algarvio queixa-se de atropelos por parte do Sporting no recrutamento de jovens jogadores

A Associação Académica da Bela Vista, clube do Parchal (concelho de Lagoa) que se dedica ao futebol de formação, dirigiu uma carta ao presidente do Sporting, Frederico Varandas, lamentando o comportamento dos leões no recrutamento de jovens jogadores para o centro de treinos existente no Algarve."O comportamento de quem tem responsabilidades no projeto é deplorável, pois simplesmente abordam os pais das crianças para que as mesmas se desloquem ao centro de treinos e possam fazer treinos lá, sem qualquer tipo de comunicação ao clube a que a criança está ligada", lê-se na carta, assinada por Carlos Sequeira, coordenador do futebol da Associação Académica da Bela Vista.O documento assinala os encargos suportados pelo Bela Vista referentes a inspeção médica, seguro e inscrição na Associação de Futebol do Algarve e adianta: "Não temos nenhum contrato assinado com as crianças, nem somos donos delas, mas existe uma ligação que tem que ser respeitada, uma ligação a partir do momento que há uma inscrição na Associação de Futebol do Algarve pelo nosso clube, mas também uma ligação afetiva e emocional de quem trabalha e dá o seu melhor para ensinar o jogo, mas acima de tudo e mais importante, para ajudar na educação desportiva e cívica das crianças, transmitindo-lhes valores que lhes possam a ser úteis para a vida."Mais à frente, na carta dirigida a Frederico Varandas, lê-se: "Por isso, sendo o seu clube "tão grande como os maiores da Europa", peço-lhe que se inteire desta situação e faça jus ao título de um dos três grandes de Portugal, tomando medidas para que terminem estes completos atropelos à educação e péssimos exemplos que estão a acontecer permanentemente para com o nosso clube – e com outros do Algarve, pois, lamentavelmente, não somos caso único."Adianta ainda o documento enviado pelo Bela Vista: "Queremos que o nosso clube seja respeitado, como merece. Sabemos que a única diferença e responsabilidade que os clubes grandes têm a mais do que o nosso é serem um exemplo na forma de estar e agir, pois devem ser vistos como um exemplo a seguir, e as atitudes tomadas em relação ao nosso clube não são realmente um bom exemplo."O coordenador do futebol do Bela Vista assinala que "também outros clubes chamados grandes têm projetos semelhantes ao do Sporting aqui no Algarve, e também vão miúdos nossos treinar a convite deles aos seus centros de treino e para que isso aconteça fazem simplesmente isto: um responsável telefona a dar conhecimento das crianças que eles gostariam de observar, umas vezes no centro de treino aqui no Algarve, outras nas suas academias mãe, e a pedir que comuniquemos aos pais e depois enviam-nos um e-mail a dar conhecimento, para que possamos passar a informação aos pais das crianças."Um procedimento, sustentam os responsáveis do Bela Vista, "simples, muito simples mesmo, e revelador de um respeito por quem trabalha honestamente com as crianças e um respeito institucional para com o clube que tem a responsabilidade de providenciar condições a todas elas."O Bela Vista espera "para bem da honestidade e promoção dos valores cívicos e desportivos" que Frederico Varandas "se inteire desta situação e que altere de forma de agir do clube a que preside, de forma a que possa ser visto também como um bom exemplo."Este não é um caso virgem no Algarve, pois na época passada o Futebol Clube de Ferreiras fez uma participação ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol devido à utilização, pelo Sporting, de um jogador do escalão de petizes inscrito pelo clube do concelho de Albufeira.O CD da FPF acabou por considerar-se incompetente, remetendo o assunto para a esfera dos órgãos disciplinares da Associação de Futebol do Algarve, que, por sua vez, também não eram competentes por se tratar de um diferendo que envolvia dois clubes de diferentes associações. O Ferreiras, devido aos elevados custos que tal acarretaria, acabou por não recorrer da decisão do CD da FPF.