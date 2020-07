Clube belga diz que foi salvo pelo Sporting mas leões desmentem

O Sporting nega qualquer envolvimento na operação de investimento que levou à salvação do KSV Roeselare, um clube belga que na temporada passada atuou na segunda divisão e que viu a sua licença desportiva retirada por problemas financeiros. De acordo com informação recolhida por Record, os leões nada têm a ver com este processo e a informação adiantada pelos belgas é totalmente falsa.





A novidade do suposto envolvimento do Sporting foi revelada pelo próprio clube em comunicado, no qual explica que no processo de salvação do clube estiveram envolvidos "três novos investidores, incluíndo a equipa de topo do sul europeu Sporting". Segundo o mesmo comunicado, o investimento feito permitirá lançar e expandir o novo clube agora fundado, o chamado KSVR 2.0, que devido à retirada da sua licença será obrigado a começar do zero, a partir da Eerste Nationale.Refira-se que o KSV Roeselare foi a equipa que na temporada passada recebeu o brasileiro Marco Túlio, jogador dos leões, por empréstimo.