Clube de formação de Acuña esfrega as mãos com transferência para o Sevilha

Não será apenas o Sporting a lucrar bastante com a transferência de Marcos Acuña para o Sevilha. Para lá dos leões, também os argentinos do Ferro Carril Oeste esfregam as mãos aos milhões garantidos pela venda do canhoto, já que mercê do mecanismo de solidariedade da FIFA terão a possibilidade de encaixar qualquer coisa como 384 mil euros. Uma verba que cairá nos cofres do clube da Primera B Nacional numa altura perfeita, já que permitirá avançar para as necessárias obras numa das tribunas do Estádio Arquitecto Ricardo Etcheverry.





"Em princípio vamos terminar a construção da bancada central, que já estava em andamento, e agora vamos começar as obras das tribunas e dos camarotes, que estão em falta do lado norte. Esse dinheiro será destinado a acabar o estádio", declarou Daniel Pandolfi, presidente do clube, ao 'Olé'.Lembre-se que a transferência de Acuña para o Sevilha será feita por uma verba fixa de 10,5 milhões de euros, podendo o valor total ascender aos 12,5 milhões em função de objetivos contratualmente estabelecidos. O argentino, refira-se, atuou no Ferro Carril Oeste até 2014, antes de se mudar para o Racing Club com 23 anos.