Clube partilha recomendações para impedir a propagação da Covid-19

Conscientes das responsabilidades sociais do Sporting, os dirigentes leoninos voltaram a utilizar o site do clube para lembrar à população portuguesa dos cuidados que devem ser tomados para impedir a propagação da Covid-19. Com um comunicado intitulado ‘Só eu sei, porque fico em casa’, o Sporting assinala a importância de lavar frequentemente as mãos, e fazê-lo obrigatoriamente após os atos de espirrar, tossir ou assoar, ou após contacto direto com uma pessoa doente. A tosse ou os espirros devem ser dirigidos para um lenço de papel ou para o antebraço. É igualmente sublinhada a importância de evitar o contacto próximo com pessoas com infeções respiratórias e tocar na cara com as mãos.