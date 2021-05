CM de Lisboa não permitirá presença de adeptos na receção ao Sporting

O plantel e a equipa técnica do Sporting vão ser recebidos na Câmara Municipal de Lisboa em 20 de maio mas na praça do Município não será permitida a presença de adeptos.





"Tendo em conta os acontecimentos da noite passada, a Câmara Municipal de Lisboa decidiu alterar os moldes em que se vai processar a receção e homenagem nos Paços do Concelho ao campeão nacional de futebol - esse sim, um evento organizado pela autarquia", refere a Câmara de Lisboa, acrescentando:"Como tal, no próximo dia 20 de maio, e ao contrário do que é tradição, não será permitida a presença de adeptos na Praça do Município, bem como nas Praças e Ruas adjacentes, estando a cerimónia reservada a convidados e atletas do Sporting Clube de Portugal (em especial das escolas do Sporting), bem como aos órgãos de comunicação social."1 - A Câmara Municipal de Lisboa (CML) lamenta os acontecimentos e imagens de violência da noite passada, atos isolados provocados por alguns grupos de adeptos, no contexto de uma grande celebração desportiva de um clube da cidade. Estas atitudes mancharam, infelizmente, o comportamento cumpridor de largos milhares de pessoas que respeitaram as regras sanitárias e as recomendações das forças de segurança.2 - É tradição dos clubes da cidade organizar festejos na praça Marquês de Pombal, que assumem também um caracter espontâneo e popular, sempre que se trata de títulos desportivos relevantes. Apesar do contexto de pandemia que ainda vivemos essa aglomeração espontânea de pessoas era muito provável, como se já se viu em Amesterdão, Milão e Manchester, e colocava particulares desafios ao clube campeão e às autoridades de saúde e forças de segurança. Referira-se que não vigora hoje no nosso país qualquer limitação horária ou outra à circulação das pessoas em espaço público.3 - Nas reuniões preparatórias do evento a preocupação de todos os presentes foi diminuir o previsível afluxo de pessoas a um ponto único: a praça do Marquês de Pombal. É nesse contexto que surge a solução de levar os jogadores num autocarro aberto, em contacto com os adeptos ao longo de um percurso de 6 quilómetros entre o estádio e o Marquês de Pombal.4. É também desta preocupação que nasce a decisão de não permitir a montagem de um palco, ao contrário do que sempre aconteceu em anos anteriores, na praça Marquês de Pombal. Tentou-se, desta forma, garantir a presença mais espaçada e dos adeptos ao longo de um percurso extenso, reduzindo a aglomeração de adeptos num único local e diminuindo o potencial risco para a saúde pública.5 - A CML recebeu comunicação de manifestação junto ao estádio de Alvalade, que remeteu, conforme a lei, para a PSP. Refira-se que o direito de manifestação não está (e não pode estar) sujeito, nos termos da Constituição, a qualquer autorização ou condicionamento por parte das Câmaras Municipais.6 - Tendo em conta os acontecimentos da noite passada, a Câmara Municipal de Lisboa decidiu alterar os moldes em que se vai processar a receção e homenagem nos Paços do Concelho ao campeão nacional de futebol - esse sim, um evento organizado pela autarquia.7 - Como tal, no próximo dia 20 de maio, e ao contrário do que é tradição, não será permitida a presença de adeptos na Praça do Município, bem como nas Praças e Ruas adjacentes, estando a cerimónia reservada a convidados e atletas do Sporting Clube de Portugal (em especial das escolas do Sporting), bem como aos órgãos de comunicação social. Os adeptos poderão assim acompanhar a cerimónia pela televisão.