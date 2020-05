Membro da Juve Leo foi esfaqueado por elementos dos No Name Boys

Um adepto ligado à claque Juve Leo foi esfaqueado na tarde desta terça-feira por elementos alegadamente pertencentes aos 'No Name Boys', segundo adiantou ao final da tarde o Correio da Manhã. De acordo com a informação avançada inicialmente, o caso passou-se no Estoril pouco antes das 18 horas e está já a ser investigado pela PSP, que tenta agora identificar os agressores.





Ao queapurou, o adepto do Sporting em questão foi alvo de uma emboscada na zona do Estoril, ao ser atacado por um grupo de duas dezenas de elementos da claque benfiquista. Munidos de paus, martelos e facas, os agressores terão esfaqueado por duas vezes o membro da Juve Leo, que terá ainda sido agredido com o recurso aos paus que os agressores tinham na sua posse.O ataque acabaria apenas por ser travado por um agente da polícia que por ali passava num carro à civil, que ao aperceber-se da situação colocou o seu veículo entre o agredido e os agressores, provocando a fuga destes. Apesar da fuga, o mesmo agente conseguiu identificar as matrículas das suas viaturas, sendo que tudo leva a crer que são as mesmas dos carros utilizados há uma semana na rixa ocorrida no Lumiar.O adepto da Juve Leo, refira-se, irá permanecer internado no Hospital de Santa Maria.