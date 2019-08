Reunião em Alcochete para resolver saída de Bruno Fernandes

Bruno Fernandes, o empresário Miguel Pinho, o presidente Frederico Varandas e diretor desportivo Hugo Viana estiveram esta manhã reunidos em Alcochete no sentido de ultimar os detalhes da saída do capitão do Sporting. A notícia foi avançada pela CMTV e entretanto confirmada porRecorde-se que o Tottenham fez uma proposta pelo médio, que foi recusada pelo Sporting por não atingir os valores pretendidos pelo clube de Alvalade.O mercado em Inglaterra fecha a 8 de agosto e os clubes correm contra o tempo no sentido de ultimar a transferência.Depois de o Manchester United ter demonstrado interesse no capitão do Sporting, o Tottenham parece ser agora o destino mais provável.Os spurs enviaram emissários a Lisboa para negociar o jogador, colocando em cima da mesa uma proposta de 60 milhões de euros, que foi recusada. Varandas quer no mínimo 70 milhões pelo influente médio.As negociações, conforme, prosseguem nos próximos dias e é bem provável que o Tottenham acabe por ceder às pretensões de Varandas.