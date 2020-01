CMVM levanta suspensão de negociação das ações da Sporting SAD

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) levantou a suspensão de negociação de ações da SAD do Sporting, imposta esta manhã, na sequência do anúncio da venda de Bruno Fernandes ao Manchester United.

"O Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) deliberou, nos termos do artigo 214º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 213º do Código dos Valores Mobiliários o levantamento da suspensão da negociação das ações do Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD, na sequência da divulgação de informação relevante", pode ler-se no comunicado divulgado na tarde de hoje pela CMVM.

Esta manhã, recorde-se, a CMVM suspendeu a negociação das ações do Sporting Clube de Portugal -- Futebol SAD "aguardando a divulgação de informação relevante".

A informação relevante a que a Comissão fez referência é a venda do futebolista Bruno Fernandes para o Manchester United, de Inglaterra, formalizada esta tarde por "55 milhões de euros fixos, acrescido de um valor máximo variável de 25 milhões de euros", ficando ainda o clube de Alvalade com "direito a receber o montante correspondente a 10% da mais-valia de futuras transferências", de acordo com o comunicado enviado à CMVM.

Dos 25 milhões variáveis, o Sporting esclarece que cinco são "em função de objectivos relacionados com a participação do jogador em jogos", outros cinco "em função de objectivos relacionados com a participação do Manchester United na Liga dos Campeões" e um montante variável até 15 "em função de objetivos relacionados com prémios individuais do jogador".

O SAD leonina informa ainda que "os encargos com os serviços de intermediação relativos à mencionada transferência ascendem a 5,5 milhões de euros e que o valor do Mecanismo de Solidariedade devido a clubes terceiros será suportado pela Sporting SAD e pelo Manchester United, em partes iguais".

As ações da Sporting SAD fecharam na terça-feira nos 0,80 euros, com 158 títulos transacionados.