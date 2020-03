CMVM suspende ações do Sporting devido a contratação de Rúben Amorim

A negociação das ações do Sporting foi suspensa esta quarta-feira, 4 de março, pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), depois de ter sido anunciada a saída de Silas e a contratação de Rúben Amorim.

A notícia foi avançada pela imprensa, e confirmada por Silas na conferência de imprensa, mas não foi anunciada oficialmente pelo clube.

"O Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) deliberou, nos termos do artigo 214º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 213º do Código dos Valores Mobiliários a suspensão da negociação das ações do Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD, até à divulgação de informação relevante sobre o emitente", refere a nota da CMVM.