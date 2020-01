CMVM suspende ações do Sporting devido a venda iminente de Bruno Fernandes

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) decidiu suspender a negociação das ações da SAD do Sporting "aguardando a divulgação de informação relevante".

O regulador não revela mais detalhes sobre a suspensão, mas esta estará relacionada com as noticias que dão conta que está fechada a venda do passe de Bruno Fernandes ao Manchester United.

Tal como Record noticia, a transferência de Bruno Fernandes para o Manchester United está fechada, sendo que os red devils vão pagar ao Sporting 55 milhões de euros, mais 10 milhões de euros em objetivos facilmente concretizáveis e 15 milhões de euros em objetivos mais complicados de atingir. Ou seja, o total poderá ascender aos 80 milhões de euros.