Coates: «À medida que os jogos iam passando, ia-me sentindo mais confiante»

Em entrevista à revista oficial da Liga, Sebástian Coates, central do Sporting e um dos grandes pilares das conquistas leoninas na temporada 2020/2021, aproveitou para fazer o balanço da temporada do clube, começando por falar a nível individual, passando pela juventude da equipa, e terminando nas sensações que viveu depois da partida frente ao Boavista, que deu o título nacional.





"Individualmente, foi muito especial. Não só por ter batido o recorde de golos pelo Sporting, como também, pessoalmente, me senti muito confiante. O grupo deu-me muita confiança. À medida que os jogos iam passando e correndo bem, continuei e aumentei a confiança. Saber que podia ajudar o grupo a chegar ao objetivo era um sentimento que me fazia seguir em frente", começou por dizer, acrescentando que a juventude do plantel fazia com que a equipa tivesse "muita vontade de jogar"."O grupo era composto por muitos jogadores jovens, mas eles sabiam onde estavam desde o primeiro dia, o que tinham de fazer, e aproveitaram a oportunidade que tiveram. Fiz parte de um grupo, de jogadores jovens e experientes, onde havia muita vontade de jogar e de ficar na história do Sporting. Acho que quem viu os jogos e os treinos, sempre sentiu que éramos assim", referiu o capitão, que, apesar de tudo, admitiu que inicialmente, todos estavam "na expectativa e a pensar como a época iria correr".O uruguaio aproveitou ainda para destacar que é "cada vez mais difícil jogar num campeonato competitivo como o português" e, claro, para revelar o que sentiu após o apito final da partida frente ao Boavista: "Quando acabou o jogo, foram vários sentimentos que tive: dever cumprido, de muita coisa que passámos, de todas as pessoas que trabalham ao nosso lado e claro, dos adeptos, que sempre estiveram connosco, e que mereciam isto".Coates terminou com um desejo para a próxima época: "Espero que os adeptos voltem em breve. Um ano assim era impensável, todos os que gostam de futebol não achariam isto possível. Estamos habituados a chegar ao estádio e as bancadas estarem repletas. Foi um ano muito estranho", rematou.