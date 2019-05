Coates: «A minha prioridade é continuar no Sporting»

Coates manifestou à chegada à seleção a felicidade por vestir a camisola do Sporting, que sábado conquistou a Taça de Portugal.





"Em Portugal encontrei a estabilidade que me faltava. Sinto-me importante no grupo. Sinto-me bem no país, a minha família também e a minha prioridade é continuar no Sporting", disse citado pelo Ovación.O defesa referiu-se também ao triunfo frente ao FC Porto. "Foi uma taça importante. Escapou-nos o ano passado e agora foi como uma desforra", considerou.