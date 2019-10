Coates agradece apoio

Coates regressou na segunda-feira, pela mão de Silas, ao onze, depois de ter sido protegido por Leonel Pontes, ao ficar fora dos convocados no embate com o Rio Ave. Ultrapassada uma das fases mais negras da carreira em Alvalade, na qual cometeu três penáltis e marcou dois autogolos, o internacional uruguaio mostrou-se concentrado e confiante, ajudando o conjunto leonino a manter a baliza inviolada em Vila das Aves. Algo que já não sucedia desde abril, ou seja, da temporada 2018/19. "Mais 3 pontos! Agradecer aos meus companheiros e ao staff pelo apoio e a todos os que me enviaram mensagens positivas", escreveu o central no Instagram.

O sul-americano foi um dos elementos que ontem realizou apenas trabalho de recuperação, à semelhança dos restantes titulares da véspera. Battaglia, Jovane e Fernando continuam à margem do grupo principal.