Coates: «Ainda não ganhámos nada e temos um grande caminho pela frente»

A Liga Portugal promoveu uma conversa entre Ricardo, antigo guarda-redes internacional português, que é embaixador do organismo, e Coates, capitão do Sporting. O central mostra-se satisfeito com a temporada que os leões estão a realizar, mas alerta para o facto de ainda nada estar ganho.





"Ainda não conseguimos nada. Temos um grande caminho pela frente, mas vamos continuar a trabalhar para tentar conseguir os objetivos que temos", explicou.Coates garante que o grupo está tão ou mais forte agora do que estava no início da época."Por vezes cria-se um ambiente fora do grupo de que já não estamos como no início da época. Mas a verdade é que, a cada jogo que passa, os adversários estão a estudar-nos, tal como nós estudamos os adversários. Nestes últimos dois jogos não conseguimos os resultados que queríamos, que eram vitórias, mas dominámos os dois jogos. Cometemos erros que não estávamos a cometer antes e pagámo-los caros. Mas o grupo continua da mesma maneira desde que começou a temporada. Mais, agora estamos ainda melhores porque já nos conhecemos todos, já sabemos a forma que o míster quer jogar e isso é muito importante. Oxalá que continuem a aparecer os resultados", afirmou.O uruguaio aponta, para já, à conquista da Taça da Liga."Temos esta meia-final, que é muito importante para nós. Todos queremos ganhar e vamos dar o máximo para passar à final e ganhar também a final", sublinhou.Coates falou também de Rúben Amorim e deixou elogios à forma como o técnico gere o grupo."Já conhecemos a forma como ele chega ao grupo. Todos sabemos que, quem treinar melhor durante a semana, tem mais hipóteses de jogar. Mas agora acho que somos a equipa que dá mais oportunidades aos jovens. Já tive em muitas equipas que não era assim, os jovens não tinham tantas oportunidades. Isto vê-se nos treinos. Os jovens dão o máximo e todos os outros também, porque sabem que todos podem jogar", garantiu.