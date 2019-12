Coates apto a ir a jogo

Coates está recuperado da lesão que o arredou das partidas com o PSV e Gil Vicente. O central uruguaio, de 29 anos, debelou uma lesão muscular na coxa direita e deverá ter entrada direta no onze da Taça da Liga, tendo em conta que Silas planeia conceder descanso a Mathieu - tendo já em vista a disponibilidade do francês para a receção ao Moreirense, domingo, para a Liga. Ilori é outro candidato a sair do onze.

Ontem, em Guimarães, os titulares de domingo fizeram recuperação, ao passo que os restantes trabalharam normalmente. A disponibilidade de Renan, que sofreu uma recaída numa lesão no adutor da coxa direita, será hoje avaliada. Por outro lado, ainda que lesionado, Jovane está em estágio e quase recuperado da tendinopatia na anca esquerda – será reintegrado nos treinos, sob vigilância, após o jogo de amanhã.