Coates: «Às vezes é difícil para os árbitros marcarem estes penáltis»

Eleito como o homem do jogo no empate diante do Moreirense, Sebastian Coates considera que ficou por marcar um penálti em Moreira de Cónegos apesar do árbitro Tiago Martins ter recorrido ao VAR.





"Para mim foi penálti. O VAR chamou o árbitro mas pronto... Às vezes é difícil para os árbitros marcarem estes penáltis. Já me aconteceu há duas semanas em Alvalade e também não marcaram", afirmou o uruguaio, à Sport TV, onde se revelou frustrado com o empate: "Não chega ser homem do jogo e não vencer. Ficámos com um homem a mais mas não conseguimos a vitória, que era o que queríamos".Sobre a luta pelo terceiro lugar, o capitão dos leões garante que só pensa no trabalho da sua equipa. "Não importa o rival, o que interessa é o que nós fazemos em campo. Estamos a trabalhar bem mas não conseguimos ganhar. Eles também tiveram mérito pois fecharam-se bem. Faltou-nos o golo que podia ter dado a vitória", concluiu.