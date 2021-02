Coates assume estar a viver o melhor momento da carreira

Sebastián Coates assumiu sem rodeios que atravessa atualmente o melhor momento da carreira, numa altura em que é o capitão do Sporting, o líder destacado da Liga NOS, com 10 pontos de avanço para o segundo classificado, o FC Porto.





Questionado diretamente pela ESPN sul-americana sobre o melhor momento da carreira, quer pelo que tem feito o clube de Alvalade no plano nacional, mas também pelos dados estatísticos que corroboram um crescimento de Coates, o central uruguaio soltou: "Creio que sim". "Tive alguns momentos muito bons na minha carreira, no Nacional e na seleção, com bons resultados, mas hoje sinto que estou mais maduro dentro de campo", acrescentou o defesa que venceu a Copa América pelo Uruguai em 2011 e foi três vezes campeão no país natal, em 2008/09, 2010/11 e 2011/12.Coates explicou, depois, o que o leva a considerar estar no melhor momento da carreira. "Posiciono-me de forma diferente em certos momentos do jogo. Diferente do que fazia antes, porque o físico me permitia posicionar de outra forma", disse, dividindo depois o mérito da boa temporada do Sporting com os colegas: "Também ajuda muito a equipa estar a jogar bem. Se a equipa joga bem, os jogadores crescem muito individualmente. É um pouco o que se está a passar neste momento."