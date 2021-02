Coates assume que passou semana difícil: «Perdi um amigo, um irmão»

Coates bisou no triunfo do Sporting em Barcelos, foi o homem do jogo, e garantiu que a equipa só pensava em regressar a Lisboa com os três pontos.





Coates à ponta de lança empata para o Sporting em Barcelos: veja o golo Coates à ponta de lança empata para o Sporting em Barcelos: veja o golo

"Era preciso ganhar depois dos resultados dos nossos rivais. Falta muito campeonato e vai ser muito complicado. Vamos continuar a jogar assim e a pensar jogo a jogo. Temos os pés bem assentes no chão e vamos continuar assim até ao fim", afirmou o central, à Sport TV, onde revelou que viveu momentos complicados: "Para mim foi um jogo muito especial. Esta semana perdi um amigo, um irmão, e foi um dia complicado. Muito obrigado por todo o apoio que recebi nos últimos dias".