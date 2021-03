Coates: «Até ao árbitro apitar o jogo não acaba»

Coates voltou a ser decisivo com um golo nos descontos e garantiu o triunfo do Sporting diante do Santa Clara. Na reação à partida, o central uruguaio destacou o acreditar da equipa até ao fim.





"Até ao árbitro apitar o jogo nao acaba. É até ao fim. Por sorte conseguimos os três pontos. Há que dar mérito ao adversário, pois tentou jogar de igual para igual. Cometemos alguns erros, mas até que o árbitro apite, há sempre jogo. O Santa clara fechou bem os nossos caminhos, mas a equipa está de parabens pela vitória", afirmou Coates, na flash-interview, à Sport TV."É a união do grupo. Tanto os jogadores como o staff trabalham muito".