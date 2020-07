Coates: «Cavani no Benfica? Há outros clubes economicamente mais fortes»

Depois de ter falado de forma muito breve do tema após o jogo com o V. Setúbal, Sebastian Coates foi esta quinta-feira uma vez mais questionado sobre a possibilidade do seu compatriota Edinson Cavani reforçar o Benfica, numa declaração na qual pareceu desvalorizar essa situação.





"Ele não me ligou e eu não quero perturbá-lo. Deve ter muitos clubes interessados, deve estar a pensar no melhor para ele. Fala-se muito que o Benfica o quer, mas ele não me falou nada para perguntar alguma coisa. Creio que economicamente é difícil. Ele tem outras prioridades hoje em dia, de jogar, de voltar a demonstrar que é um grande jogador. Tem pouco a demonstrar, mas também há essa satisfação pessoal que ele pode querer, pois teve um ano em Paris onde creio que lhe negaram muitas coisas. Mas economicamente creio que há outros clubes que são mais fortes do que os da Liga portuguesa. Isso sem dúvida", disse, à Radio Universal.