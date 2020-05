Coates celebra 1º de Maio com Paulinho

A Covid-19 pode estar a restringir a celebração do 1.º de Maio um pouco por todo o Mundo, mas Coates não deixou de comemorar o Dia do Trabalhador com uma mensagem especial dedicada aos funcionários do Sporting.





"Feliz dia do Trabalhador! Um dia muito importante em todo o mundo.Deixo uma imagem do nosso grande Paulinho, em representação de todos os funcionários que dão diariamente o seu melhor para nos ajudar. A todos eles um muito obrigado. Feliz Dia!", partilhou o internacional uruguaio no Instagram ilustrando a mensagem com uma fotografia do técnico de equipamentos, Paulinho, no exercício das suas funções.