Coates: «Cheguei a este grande clube com a convicção de que tudo ia dar certo»

Sebastián Coates congratulou-se com a conquista do título e, num texto que partilhou nas redes sociais, deixou uma reflexão sobre o que viveu desde que chegou ao Sporting, em 2016.



"Cheguei a este grande clube com a convicção de que tudo ia dar certo! Momentos bons, momentos maus fizeram parte do que hoje sou como jogador e como pessoa... muitos companheiros, amigos que mereciam estar hoje e sei que estão muito felizes pela conquista!", escreveu o central uruguaio, em português, no Instagram.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sebastian Coates (@sebastiancoates16)

"Muito obrigado equipa, foram incríveis e cada um de nós merece esta conquista! Obrigado às pessoas que todos os dias estão na academia ajudando! Obrigado sportinguistas pelo apoio de sempre, ontem Portugal Parou! Somos Campeões!", concluiu o capitão dos leões.