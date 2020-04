Coates com fome de títulos

Na edição que assinala os 98 anos do jornal ‘Sporting’, Coates deixou uma mensagem que mostra sede de vitória e, consequentemente, fome de... títulos. "Que os próximos anos sejam de desafios constantes e que falem dos títulos que todos os atletas, em todas as modalidades, querem dar aos nossos sócios e adeptos", começou por dizer o capitão dos leões, rematando em direção ao futuro: "A nossa missão será tentar consegui-los e a do jornal de os imortalizar."





As declarações do uruguaio, de 29 anos, dão tração ao quehavia noticiado na sua edição de ontem: apesar de ter mercado, o uruguaio, que renovou recentemente até 2023, pretende ficar em Alvalade na próxima temporada precisamente por desejar conquistar troféus.