Coates: «Cometemos erros que se pagam caros»

Titular na derrota por 3-0 sofrida pelo Sporting diante do LASK Linz , Seba Coates assumiu que a equipa leonina acabou por cometer erros que se revelaram determinantes no desfecho da partida desta noite. Questionado sobre o que aí vem, o uruguaio assume que os leões olham para todas as provas com ambição de ganhar."Cometemos erros que se pagam caros. Nas bolas paradas temos de estar mais atentos e ativos. Ainda tivemos algumas oportunidades, mas não conseguimos marcar e perdemos o jogo", começou por apontar, à SIC Notícias."As decisões não são minhas, mas temos bons jogadores e infelizmente não conseguimos vencer. Agora temos o campeonato e temos de continuar a lutar, sempre pela vitória.""Não sei. Temos de ir pensando jogo a jogo e entrar sempre para vencer. Trabalhar muito, mas na Liga Europa é chegar o mais longe possível, como sempre.""Tentar conquistar tudo, taças e campeonato e também na Europa. Já se sabe que neste clube temos de lutar por tudo e, como disse, temos de continuar a trabalhar para encontrarmos os resultados e tentar vencer."