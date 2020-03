Coates concorda com suspensão

O capitão do Sporting, Coates, partilhou a forma como tem vivido a quarentena, assegurando que a saúde é o "principal objetivo", razão pela qual concorda com a suspensão do futebol e o adiamento das provas nacionais e internacionais. "É estranho não poder ir treinar e estar com os meus companheiros, mas o primordial é a saúde. Quer a medida de adiar a Copa América, como a de suspender o futebol, são boas. Todos queremos voltar a jogar, mas temos de respeitar as medidas que o governo coloca", frisou o central uruguaio, à Sporting TV, assegurando que se mantém "em contacto com os companheiros de equipa e a cumprir o plano de treino". Hoje em casa, com a família, Coates assume que nem sempre é fácil ganhar a ‘batalha’ aos... filhos. "Estou a matar saudades. Ver séries? Por vezes é difícil porque os meus filhos ganham a televisão!", atirou o defesa, bem-humorado.