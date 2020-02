Coates: «Conseguimos três golos o que hoje em dia não é fácil»

Coates frisou que o objetivo foi cumprido: conseguir a vitória. O defesa do Sporting, autor do primeiro golo do triunfo (3-1) diante do Basaksehir, disse ainda que nada está decidido.





"O importante era ganhar e conseguimos a vitória. O melhor da equipa foi a atitude que demonstrou. Desde o primeiro minuto que mostrámos que queríamos ganhar. Talvez pudéssemos fazer mais um golo, mas como disse o importante era ganhar", disse Coates aos microfones da Sport TV."Tivemos várias oportunidades o que dá confiança à equipa. Conseguimos três golos, o que hoje em dia não é fácil. Conseguimos a vitória e agora é pensar no campeonato", referiu o uruguaio que sublinha que está tudo em aberto. "Seria um erro pensar que já estamos apurados. Hoje em dia todos os jogos são difícieis. Agora é pensar no campeonato e depois ir com tudo à Turquia."