Coates: «Depois da derrota no campeonato tínhamos de ganhar este jogo»

No final do jogo, Sebastián Coates era o espelho da satisfação leonina pela vitória sobre o Gil Vicente ( 2-0 ). O defesa do Sporting sublinhou a importância da vitória."Foi um jogo difícil. Tínhamos de ganhar depois da derrota no campeonato e felizmente conseguimos. O Bruno foi decisivo. Eleé muito importante para nós. Somos uma equipa grande e temos de ganhar sempre. É o que nos tem faltado mas era importante ganhar hoje para esperar depois ver o que acontece com o Rio Ave e focarmo-nos na vitória em Portimão", garantiu o uruguaio, à Sport TV.Coates assegura que o Sporting não desiste da luta pelo título, apesar dos 13 pontos de distância para o líder Benfica."Estamos numa equipa muito grande em Portugal e temos de lutar por todas as comeptições que jogamos. Ainda falta muito campeonato, está dificil, já sabemos, mas temos de conitnuar a lutar para ganhar todos os jogos", finalizou.