Coates dispensado da seleção do Uruguai

O defesa Sebastián Coates foi dispensado da seleção uruguaia, em consequência de uma lesão muscular sofrida no último jogo do Sporting, anunciou na terça-feira a federação daquele país sul-americano.Apesar de ter disputado no domingo a totalidade do jogo com o Chaves, da 10.ª jornada da Liga NOS, que o Sporting venceu por 2-1, Coates sofreu uma lesão muscular na perna esquerda, que motivou a dispensa da seleção uruguaia e a sua substituição por Emiliano Velázquez, do Rayo Vallecano.Coates juntou-se ao guarda-redes Fernando Muslera e ao defesa Diego Godín, que já tinham sido dispensados da seleção do Uruguai, que defronta o Brasil e a França, na sexta-feira e em 20 de novembro, respetivamente, em jogos de caráter particular.