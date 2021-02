Coates e a morte de Santiago García: «Nunca imaginámos que ele fosse por aquele caminho»

Sebastián Coates voltou a falar da amizade com Santiago García, avançado uruguaio que se suicidou e que o defesa do Sporting conhecia desde os 11 anos. Em declarações à ESPN, o jogador leonino recordou alguns dos bons momentos que viveu ao lado do amigo, lamentando o triste desfecho que teve.





"Por causa a minha posição, calhava-me marcá-lo nos treinos e criámos uma linda amizade. Sempre houve cumplicidade entre nós, essas são as melhores memórias que tenho dele. Nos jogos dava para perceber quando ele estava bem ou mal, quando estava chateado ou aborrecido. Mas tinha sempre um sorriso, de bom humor, que nos alegrava a todos", contou Coates.O defesa, que esteve com Santiago García nas seleções jovens do Uruguai, incluindo no Mundial de Sub-20 de 2009, no Egito, lamentou o sucedido ao amigo. "São coisas que acontecem na vida e que nunca vamos entender. Lamentavelmente perdêmo-lo, mas ele deixou uma mensagem a todos: temos de ter mais cuidado com certas coisas, talvez preocuparmo-nos mais com a pessoa e não tanto pelo que é dentro de campo."Coates já tinha percebido que Santiago "estava um pouco mal", mas tinham falado muito com ele, dando-lhe apoio no grupo de ex-jogadores da seleção que mantêm um contacto assíduo. "Às vezes falar por mensagens é diferente de uma conversa de viva voz. Mas todos sentíamos que ele estava bem, que havia a possibilidade de ele voltar à seleção. Sinceramente, fomos apanhados de surpresa e nunca imaginámos que ele fosse por aquele caminho."