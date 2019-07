Coates e Guedes maltratados após choque de cabeças

O minuto 39 lançou o alarme no banco, na sequência de um violento choque de cabeças entre Coates e Gonçalo Guedes, ainda no meio-campo valenciano. Com os dois no chão, o internacional português ficou em pior estado, sendo visíveis os pedidos dos companheiros para a entrada rápida das equipas médicas. Felizmente, não passou de um susto e os dois – ainda que não se tenham cumprimentado na linha lateral – regressaram ao relvado.





A ligação de Gonçalo Guedes ao rival Benfica foi assinalada pelos adeptos do Sporting, que brindaram o internacional português com assobios ao longo de toda a 1ª parte.