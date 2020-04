Coates e Neto levam sorrisos a casa dos dois sócios mais antigos do clube

Eduardo Hilário e Mário Torres Pereira, respetivamente, os sócios número um e número dois do Sporting, foram esta quinta-feira surpreendidos pelas 'visitas' de Luís Neto e Sebastián Coates, que deram rosto e voz a uma iniciativa promovida pelo clube e pela Fundação Sporting, que visa disitinguir os associados com mais de 75 anos de filiação.





Cada um dos associados recebeu um 'kit' Sporting, do qual fazem parte um livro com a história do clube, uma camisola, uma máscara de proteção pessoal e uma embalagem de gel desinfetante.Hilário, com 96 anos de idade e 94 anos de associado, que recebeu o central português numa zona verde da zona de Sintra, teve ainda direito a um presente extra, uma camisola personalizada de Neto, que o próprio fez questão de oferecer."Ser o sócio número um do Sporting é uma coisa espantosa", confessou o associado leonino, antes do internacional português reconhecer que "ter a oportunidade de, no meio de uma pandemia, conhecer o sócio mais antigo do clube demonstra bem a grandeza do Sporting"."É uma enorme prova do grande clube que o Sporting é. Que fique connosco durante muito tempo e, como ele próprio disse, com muitas vitórias do Sporting", acrescentou Luís Neto.Mário Torres Pereira, primo do antigo dirigente Artur Torres Pereira, é mais 'jovem'. Tem 89 anos de idade e de filiação e, por isso, fez questão de dedicar o momento ao pai, que o fez sócio no dia em que nasceu. Garante ser "um desportista sóbrio", mas não esconde o "orgulho" por ter sido premiado pelo clube e ter recebido uma 'visita', ainda que virtual, via 'skype', do central uruguaio."É um orgulho para nós tê-lo como sócio num clube como o nosso, quando acabar a quarentena vamos conhecer-nos, pessoalmente, em Alvalade", prometeu Coates, não se livrando, ainda assim, de uma 'reprimenda' do octagenário Mário Torres Pereira."Espero que utilizes muito a baliza. A que está à tua frente. Não a tua", brincou o sócio número dois dos leões, num registo naturalmente descontraído e bem disposto.