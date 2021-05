Coates e o título do Sporting: «Demorou mais do que imaginava, mas era o meu sonho»

Sebastián Coates não escondeu a emoção pela conquista do título nacional ao serviço do Sporting, alcançado com o triunfo (1-0) desta noite sobre o Boavista. O uruguaio, que chegou a Alvalade no verão de 2017, disse que ser campeão pelos leões é um sonho tornado realidade.





"Ainda não temos o sentimento daquilo que acabamos de fazer com a nossa família. Durante todo o ano houve muita gente que acreditou em nós, que trabalham todos os dias connosco. É um sentimento inexplicável. Vão passar dias, meses e anos e vamos continuar a recordar sempre. Na primeira vez que cheguei aqui disse que vinha para ser campeão. Demorou mais tempo do que imaginava, mas era o meu sonho. Sempre lutei por isto. É graças a toda a equipa, ao mÍster, aos roupeiros, posto médico, a todos que trabalham connosco para tudo. é para todos os sportinguistas, que em Portugal e no mundo devem estar felizes", disse o central e capitão dos leões, à Sporting TV."Acho que a vida é sempre assim. Tem altos e baixos. Pode ser um ano bom, um ano mau. Continuei a trabalhar. Sempre tive confiança no que podia fazer, tive ajuda familiar importantíssima, amigos num momento importante que agora não estão cá como o Marcos Acuña, o Battaglia, o Vietto. É também para o Bryan [Ruiz], para o Ezequiel [Schelotto] que fizeram muito comigo, que me ajudaram muito e para toda a equipa", acrescentou."Noção do que significa isto? Ainda não. Vão passar dias, meses e anos e não vamos ter a noção. Há que desfrutar agora, com calma, com cuidado. Somos campeões e temos de desfrutar", disse o central.