Coates e Porro em desacordo no golo do Famalicão

O golo do Famalicão, aos 27’, acabou por originar uma curta troca de palavras entre Porro e Coates. Assim que viu a bola na baliza, o internacional espanhol questionou o capitão sobre a sua ação no lance. O uruguaio ripostou prontamente, lembrando o companheiro de equipa das suas responsabilidades no lance quando deixou fugir Rúben Vinagre, que fez o cruzamento para o golo. A discussão morreu de imediato com o reatamento do jogo.

Curiosamente, instantes antes, enquanto a equipa festejava o golo de Pote, Rúben Amorim havia falado com os defesas para corrigir posições.