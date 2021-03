Coates eleito o melhor jogador da Liga no mês de fevereiro

Sebastián Coates foi eleito pelo Sindicato de Jogadores o melhor jogador da Liga NOS no mês de fevereiro. O capitão do Sporting liderou a equipa num ciclo de 5 vitórias e 1 empate, com apenas 1 golo sofrido em 6 jornadas.





Curiosamente, o único golo consentido pelos leões aconteceu diante do Gil Vicente, em Barcelos, onde o Sporting estava a perder a 10 minutos do final, tendo operado a reviravolta no marcador graças a dois golos de Coates. O central uruguaio foi totalista neste período: fez os 540 minutos de jogo possíveis.Coates, de 30 anos, reuniu 18,39% das preferências para Jogador do Mês de fevereiro, batendo o médio escocês Ryan Gauld (14,31%), do Farense, e o companheiro de equipa no Sporting João Palhinha (9,93%).É a segunda vez que um jogador do Sporting vence a votação promovida pelo Sindicato dos Jogadores na presente época, depois de Pote, em novembro. Paulinho, agora nos leões, venceu em dezembro, quando ainda estava ao serviço do Sp. Braga.O Melhor Jogador do mês na Liga, na explicação do próprio Sindicato, "é encontrado através das notas atribuídas pelos três diários desportivos – A Bola, O Jogo e Record – no período correspondente à votação (ponderação final de 60%) e das escolhas de uma comissão nomeada pelo Sindicato, formada pelos ex-jogadores Anselmo Cardoso, João Oliveira Pinto, João Paulo, José Carlos, Rebelo e Tiago Pereira (ponderação final de 40%)."