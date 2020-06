Coates elogia ideia de Rúben Amorim

No final do jogo, Coates não escondeu a satisfação pela boa fase e elogiou Rúben Amorim por aquilo que trouxe ao grupo de trabalho. “Estamos a treinar muito bem, a ideia do míster é boa. Temos de continuar a ganhar jogos sem sofrer golos. Estávamos com ‘ganas’ de jogar depois da paragem”, sublinhou o central uruguaio, em declarações à Sporting TV.

O central elogiou ainda a aposta na formação. “É bom jogar com os miúdos e importante ter jogadores da casa. Estão a demonstrar que podem continuar a ser opção na equipa principal. Como mais velhos, podemos ajudá-los”, vincou o jogador, de 29 anos, sem dúvida de que os jovens da formação têm qualidade. “Se eles estão aqui é por alguma coisa e nós só temos de lhes dar confiança. Agora, precisam de trabalhar para continuarem a ter oportunidades”, considerou Coates.

O defesa abordou também a conquista dos três pontos com o Tondela. “Conseguimos a vitória, que era o mais importante”, analisou o internacional uruguaio.