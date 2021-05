Coates elogia João Pereira e Antunes: «Há detalhes que fazem com que uma equipa seja campeã»

Sebastián Coates destacou a importância de João Pereira e de Antunes na conquista do título por parte do Sporting. O capitão dos leões fez uma espécie de balanço da época no Instagram e teceu rasgados a João Pereira (que abandonou a carreira) e a Antunes pelo papel que desempenharam na equipa ao nível individual.





"Acaba uma época incrível, foram muitos os momentos difíceis por que passámos e que ultrapassámos como grupo! Não gosto de fazer destaques ao nível individual mas estas duas pessoas são um grande exemplo para a equipa! Sempre a trabalhar, dando o seu máximo ao grupo e colocando-o sempre primeiro, fosse jogando ou não, eles traziam-nos muito! São detalhes que fazem com que uma equipa seja campeã! Parabéns João Pereira pela carreira que tiveste, obrigado Vitorino Antunes por seres um exemplo de pessoa e de jogador! Parabéns Pedro Gonçalves, melhor marcador! Parabéns equipa, somos campeões!"João Pereira não tardou a responder e a devolver os elogios ao capitão. "Parabéns a ti pelo capitão que és e por tudo o que transmitiste à equipa. Dentro de campo, para além de um líder, foste um monstro, o melhor jogador do campeonato com todo o mérito, na minha opinião. Continua o teu grande trabalho neste enorme clube e traz mais títulos para casa", escreveu o defesa, de 37 anos, que encerrou ontem a sua carreira.