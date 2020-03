Coates esforçado com braçadeira

A renovação de contrato de Sebastián Coates no passado mês de janeiro trouxe, além do aumento da duração do vínculo para 2023, com mais um ano de opção, maior responsabilidade, pois ficou acertado que o central seria o próximo capitão dos leões, mediante a saída de Bruno Fernandes (que viria a ocorrer poucas semanas depois). Assim, o uruguaio, de 29 anos, assumiu a braçadeira e, neste âmbito, tem-se esforçado para manter o grupo unido.

O defesa que joga de leão ao peito desde 2015, introduziu o hábito de reunir o grupo numa roda antes de as partidas começarem e, esporadicamente, depois de alguns desafios dos leões. Coates mantém, também, na linha o grupo sul-americano do balneário verde e branco e é ajudado por Mathieu e Battaglia, os subcapitães, a manter o grupo concentrado, mesmo durante os momentos difíceis que têm ocorrido nas últimas semanas.