Coates espera que bons resultados continuem com o novo treinador

Sebastián Coates considerou esta terça-feira que o plantel tem duas semanas para conhecer as ideias do novo treinador, o holandês Marcel Keizer, e espera que com ele os resultados continuem a ser bons."O novo treinador vem com as suas ideias, e nós jogadores temos de nos adaptar a elas o mais rapidamente possível. Temos 14, 15 dias para o fazer. Oxalá sirva para prosseguirmos os resultados que temos feito e alcançar os objetivos de uma equipa como o Sporting", disse o defesa-central uruguaio, em declarações ao canal de televisão do clube.Falando do ex-treinador interino Tiago Fernandes, que dirigiu a equipa em três jogos, dois para o campeonato (Santa Clara, nos Açores, e Desportivo de Chaves, em Alvalade) e um para a Liga Europa (com o Arsenal), Sebastián Coates considerou que aquele foi "fundamental no período complicado que o Sporting atravessou".Para o central uruguaio, quando Tiago Fernandes 'pegou' na equipa, esta "até nem estava mal", apesar de "não jogar muito bem", mas a verdade é que "os resultados apareciam"."Só espero agora, com a chegada do novo treinador, que os resultados continuem a acompanhar-nos e que possamos jogar melhor", disse Coates, satisfeito pela forma como a época lhe está a correr a nível individual.Essa satisfação decorre de o facto de estar "a jogar regularmente" e de se "sentir bem no grupo", aspeto que entende ser "fundamental para o rendimento dos jogadores em campo", o que ajuda a explicar os resultados."Tem-se falado muito do Sporting, mas a verdade é que estamos a dois pontos do primeiro lugar e envolvidos em todas as frentes. Na Liga Europa estamos perto de alcançar os objetivos, dependemos de nós, o que é muito importante", considerou Coates, que deixou ainda uma palavra de apoio ao colega Rodrigo Battaglia, que sofreu uma lesão grave na partida com o Santa Clara, para o campeonato, para que a sua recuperação "aconteça mais cedo do que se prevê".