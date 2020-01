Coates: «Espero poder retribuir esta confiança»

Coates não escondeu a satisfação por ter prolongado a sua ligação ao Sporting até junho de 2023. "Estou feliz. Tanto eu como a minha família estamos muito bem em Portugal e no Sporting. Deixa-me muito feliz que o clube continue a confiar em mim, e espero poder retribuir esta confiança", afirmou o central, à Sporting TV, onde também falou dos seus objetivos: "Quero continuar a trabalhar da mesma forma e escrever a história do clube conquistando títulos. O Sporting é um clube muito importante em Portugal e na Europa. Para mim, que venho da América do Sul, jogar num clube como o Sporting é gratificante".





O internacional uruguaio ainda fez um balanço da sua carreira em Alvalade. "Houve temporadas melhores do que outras, mas joguei e dei sempre o máximo em cada época. Para mim é espetacular continuar aqui no Sporting e renovar. É muito importante que o clube deposite esta confiança em mim, e espero retribuir essa confiança dentro de campo, e que conquistemos títulos", concluiu.