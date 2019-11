Coates falha jogo com o Gil Vicente

Silas confirmou este sábado que Coates ainda não vai poder dar o contributo à equipa frente ao Gil Vicente, domingo às 20 horas. O treinador do Sporting admitiu que o central possa estar disponível para quarta-feira. Já Renan está apto."O Renan está recuperado e pode ser uma opção", disse o treinador do Sporting na conferência de imprensa de antevisão da partida.Coates recupera de lesão muscular de baixo grau na coxa direita contraída ao serviço da seleção, do Uruguai na partida contra a Argentina, no passado dia 18 – a tentar cortar um remate de Messi com a perna, sentiu uma picada e foi substituído.Domingo, o Sporting também não contará com Jovane Cabral, que continua lesionado.