Coates: «Falta-me ganhar o campeonato e este ano estamos bem»

Coates vive um dos melhores momentos da sua carreira a nível profissional. Sente-se feliz em Portugal e no Sporting, vê a equipa bem lançada para voltar a vencer o campeonato, e a felicidade só não é completa devido à tragédia que afetou o seu amigo de infância, Santiago García, "um golpe muito duro", como classificou numa extensa entrevista ao jornal uruguaio 'Ovacion'.





Com uma Taça de Portugal e três Taças da Liga já no palmarés - a última conquistada em janeiro -, o capitão do Sporting assume que agora deseja somar o título de campeão português ao seu currículo. "Há dois anos tocou-me vencer o troféu mais importante que conquistei cá. A Taça de Portugal disputa-se quando termina o campeonato, e é comparável à Taça do Rei, em Espanha. Para mim não há um título que seja mais lindo que outro pois cada troféu teve o seu contexto. Falta-me ganhar o campeonato, e este ano estamos bem. Oxalá possa cumprir também esse objetivo", afirmou o jogador que desvalorizou o facto de ser capitão de equipa: "Não dou tanto valor a isso. Como todos os jogadores não há nada que goste mais do que ganhar".Totalmente integrado na Liga NOS, o central defende que o futebol português "é muito tático", e garante que a competetividade é grande. "É diferente da Premier League, que é mais física, e não notei tantas diferenças como quando fui do Uruguai para Inglaterra. O futebol português é rápido, mas menos veloz e técnico que o espanhol, por exemplo. É uma mistura entre o futebol italiano e o espanhol. Aqui os três grandes somo nós, o FC Porto e o Benfica, mas todas as equipas são difíceis. Não é por estares num grande que vais ganhar facilmente os jogos pois todas as equipas são tecnicamente fortes", explica o defesa, de 30 anos, que se mostra esperançado em cumprir o contrato com o Sporting até 2023: "No futebol nunca sabemos o que vai acontecer, mas hoje estamos muito bem aqui. O meu objetivo e o da minha família é cumprir o contrato, depois veremos".A vertente familiar é muito importante para um jogador, e Coates assume que sente totalmente integrado ao país tal como a mulher e os dois filhos. "Portugal é um país muito semelhante ao Uruguai, e isso faz com que eu e a minha família estejamos cómodos. A língua não é tão difícil como parece pois quando ouves as palavras diariamente percebes que há muitas palavras parecidas ao espanhol. Quando cheguei estavam cá o Bryan Ruiz e o Schelotto que me ajudaram a adaptar o mais rápido possível, tanto eles como a família. Depois as coisas têm corrido bem no futebol, e isso também ajuda. Desde que cheguei joguei sempre", reconheceu o futebolista que garantiu manter as raízes centradas no Uruguai: "Os meus filhos têm passaporte uruguaio. É o dever de um pai cuidar dos filhos, e vemos que eles são felizes diariamente. O Santiago chegou com um ano, fala bem português, e é mais português que inglês. Tem uma facilidade muito grande nas línguas, e acredito que isso o vai ajudar no futuro. O Felipe já nasceu em Portugal".Há duas semanas, Coates sofreu um rude golpe quando foi informado da morte do seu amigo de infância, Santiago García, que perdeu a luta da vida para uma depressão. "Creio que nenhum dos seus amigos mais próximos ou a sua família alguma vez vá superar a sua perda. Temos falado para nos apoiarmos mutuamente, e continuamos sem encontrar uma explicação sobre o que se passou, e não acredito que algum dia a encontremos. Queremos recordá-lo como era: alguém sempre alegre, fazendo brincadeiras no grupo. Todos tivemos a hipótese de partilhar a sua presença na equipa, nas viagens, na seleção, nos estágios... Temos mil histórias para recordá-lo. Para mim foi muito difícil porque estando longe não pude estar com a sua família nem com os meus amigos para, pelo menos, nos abraçarmos", lamenta o capitão dos leões que continua sem encontrar uma explicação para o suicídio do amigo: "Muitas vezes no Uruguai e em outros países sul-americanos é feita muita pressão nos jovens para que assinem grandes contratos e possam suportar economicamente a família. Isso gera muita pressão nos jogadores. Não foi o meu caso pois a minha família queria que eu deixasse o futebol, principalmente a minha mãe que queria que eu terminasse os estudos. Ela não gostava do ambiente no futebol juvenil. Basta ir aos campos e ver a pressão que se faz sobre essas crianças sem que se tenha a ideia das consequências dessa exigência".Revelando-se preocupado com a situação, o internacional uruguaio pede mais atenção para este problema. "Hoje há jovens a chegar às primeiras equipas com 16, 17 ou 18 anos e ninguém lhes pergunta como estão, só pensam nos 90 minutos do jogo. Depois ainda há pressão pelo que fez ou não fez em campo... Se calhar o erro de muitos - e o meu também - foi não assumirmos que precisávamos de falar com alguém. Foi um erro geral no futebol que muitas equipas hoje já corrigem com a ajuda de psicólogos, mas antes não era assim tão comum. Infelizmente só damos conta de certos aspetos após as tragédias", lamentou.Presença habitual na seleção do Uruguai, Coates espera poder participar nos jogos com a Argentina (26 de março) e Bolívia (30 de março) pois sente pronto para voltar a ajudar o seu país. "Estou melhor do que nos jogos anteriores onde vinha da paragem e das incertezas sobre a possibilidade de ser utilizado ou não, e isso afetou-me um pouco. Estávamos no princípio da pandemia e passavam muitas coisas pela nossa cabeça. Houve jogos em que acredito que podíamos ter alcançado outros resultados, mas eliminatórias para o Mundial são difíceis, a jogar em casa ou fora, e sem público é ainda mais complicado. Todavia ainda falta muito, mas os próximos jogos vão ser complicados", reconheceu o futebolista que não deixa de acreditar na presença no Qatar em 2022: "Temos muitos jogadores em boas equipas europeias que têm sido destaques nos seus clubes. Esperemos atingir os resultados para chegar ao Mundial. No Sporting o Adán pergunta-me pela seleção pois vem do Atlético Madrid onde jogou com o Godín e o Giménez. Há outros a perguntar, e até creio que nos apoiam um pouco nas eliminatórias".Para terminar, o central ainda deixou um desafio aos seus compatriotas convidando-os a visitar Portugal. "Os uruguaios visitam sempre os mesmos lugares e as mesmas cidades, e posso dizer-lhes que Lisboa é impressionante. Nós encontrámos uma país muito interessante, com coisas lindas para visitar, um clima agradável, praias muito boas e gente muito calorosa. É muito diferente de Inglaterra, e é por isso que nos sentimos tão bem a viver cá", assegurou.