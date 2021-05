Coates focado na seleção do Uruguai

O tempo de festejar a conquista da Liga começa a passar, até porque vários jogadores estão já aos serviço das respetivas seleções. É o caso do capitão leonino Sebastián Coates, que prepara um duplo compromisso do Uruguai, de apuramento para o Mundial 2022, no Qatar. “Contente pela temporada no Sporting”, disse ontem o central, de 30 anos, antes de apontar baterias aos duelos com o Paraguai (3/6) e a Venezuela (8/6).





“A mudança de calendário foi estranha, não nos agradou, mas temos de pensar nos próximos jogos, que são muito importantes”, declarou, a propósito do adiamento dos encontros com a Bolívia e a Argentina, marcados para o final de março. Nesta altura, devido à pandemia, a própria realização da Copa América continua envolta num mar de dúvidas.