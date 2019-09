Coates fora dos festejos no 2-1

O golo de Luiz Phellype, aos 53’, foi efusivamente celebrado pelos jogadores leoninos, uma vez que, naquela altura, representava a reviravolta do Sporting. Nesse instante, ao contrário dos demais jogadores de campo, todos exceto Renan, Coates não se juntou à celebração. O defesa-central uruguaio encaminhou-se em passo lento para o meio-campo do Sporting, de forma a posicionar-se para o retomar do jogo.

A este propósito, refira-se que, ao ser expulso por acumulação de amarelos aos 89’, o uruguaio não escondeu a revolta e atirou a fita adesiva, que até então envergava num pulso, para o chão.