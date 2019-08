Coates: «Golo não importa se a equipa não ganha»

Bruno Fernandes cruzou e Coates não perdoou: Sporting empata nos Barreiros Bruno Fernandes cruzou e Coates não perdoou: Sporting empata nos Barreiros

O Sporting arrancou a Liga NOS com um empate (1-1) frente ao Marítimo. Coates marcou o golo dos leões, no entanto insuficiente para os leões saírem da Madeira com 3 pontos."Obviamente que queríamos ganhar. É um campo difícil e não começámos da melhor maneira. Temos de continuar a trabalhar", afirmou o defesa uruguaiu, de 28 anos."O golo não importa se a equipa não ganha. É como disse, é continuar a trabalhar para o que aí vem", sublinhou.